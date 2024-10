Lapresse.it - Sicurezza, Bombardieri: “Per forze dell’ordine servono salari, organico e libertà sindacali”

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Vorremmo che questo comparto fosse considerato come un comparto di lavoratori che ogni giorno dà il proprio impegno per il bene del Paese”. Questo il commento di Pierpaolo, segretario generale della UIL, sull’importanza di investire nellae nellea margine dell’evento a Roma ‘Investire in’. “Questo significa che vanno considerati al pari di tutti gli altri lavoratori”, spiega ilsta, che entra quindi nel merito delle proposte richieste dalla UIL. Innanzitutto i: “Anche loro vivono la necessità di recuperare la perdita di potere di acquisto, di rinnovare i contratti. I soldi che sono stati messi a disposizione non corrispondono alle dichiarazioni di impegno che governo e tutta la politica ogni volta fanno per l’attenzione a questo comparto”.