Quotidiano.net - Scontro con i cinesi . I lavoratori pachistani scendono in sciopero

(Di martedì 8 ottobre 2024) Scioperi coordinati e picchetti simultanei in più microaziende a conduzione cinese per debellare il fenomeno dello sfruttamento deinella filiera del Made in Italy, dal tessile alla pelletteria fino alla logistica. Si chiama "8x5 strike day" ed è la nuova forma di protesta promossa dal sindacato Sudd Cobas (Sindacato unione democrazia dignità), da tempo in prima linea nella lotta per il ripristino della legalità in certi segmenti produttivi del distretto. Ad incrociare le braccia sono una ventina di operai, tuttied impiegati in piccole e piccolissime imprese di Prato, dove il processo produttivo è più frammentato e "dove – denuncia il coordinatore del Sudd Cobas, Luca Toscano – il supersfruttamento, spesso, si fa ancora più violento".