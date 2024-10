Quotidiano.net - Sammy Basso e il desiderio di donare il corpo alla scienza

(Di martedì 8 ottobre 2024) Vicenza, 8 ottobre 2024 - Il funerale disi terrà venerdì 11 ottobre a Tezze sul Brenta (Vicenza). Il biologo affetto da progeria morto sabato sera per un malore improvviso in un ristorante di Asolo (Treviso), ha sempre espresso ildiil suoper far progredire la ricerca e trovare una curamalattia dell’invecchiamento precoce. E ora la famiglia sta cercando di capire come mettere in pratica le sue volontà. La soluzione potrebbe essere il Centro di riferimento per la donazione dele biobanca dell’Università di Padova? Al momento non sarebbe stata presa una decisione. Cos’è la progeria di Hutchinson-Gilford, la malattia da cui era affettoIl funerale diIntanto sono state decise data e ora del funerale.