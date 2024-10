Salone nautico di Puglia: tutto pronto per la ventesima edizione (Di martedì 8 ottobre 2024) BRINDISI - tutto pronto, sui piazzali e le banchine del porto turistico “Marina di Brindisi”, per la cerimonia inaugurale della ventesima edizione del Salone nautico di Puglia (Snim). L’appuntamento è per giovedì 10 ottobre 2024, alle ore 10.00, nella sala conferenze allestita all’interno del Brindisireport.it - Salone nautico di Puglia: tutto pronto per la ventesima edizione Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) BRINDISI -, sui piazzali e le banchine del porto turistico “Marina di Brindisi”, per la cerimonia inaugurale delladeldi(Snim). L’appuntamento è per giovedì 10 ottobre 2024, alle ore 10.00, nella sala conferenze allestita all’interno del

Il Salone Nautico di Puglia si apre a Brindisi - Tra pochi giorni, su un'area espositiva di oltre 20.000m2 all'interno porto turistico di Marina di Brindisi, con la partecipazione di circa 150 espositori si aprirà...

Salone nautico 2024 : 150 espositori e 300 imbarcazioni al porticciolo di Brindisi - Presentata oggi nella sala Di Jeso della presidenza della Regione la ventesima edizione dello Snim (Salone Nautico di Puglia), che si svolgerà a Brindisi dal 10 al 14 ottobre 2024. Si tratta di uno degli eventi di settore più importanti a livello nazionale, oltre che autorevole punto di...

