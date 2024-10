Roma, le prime scelte di Juric, ecco chi non si tocca: e poi il mistero… (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, si iniziano a chiarire le gerarchie di Ivan Juric: ecco i calciatori promossi, bocciati e rimandati dal tecnico prime valutazioni in corso durante la pausa nazionali per Ivan Juric: arrivato a sostituire De Rossi sulla panchina della Roma, sta cominciando a fare le sue prime valutazioni sulla rosa giallorossa. Come riportato da la Gazzetta Calcionews24.com - Roma, le prime scelte di Juric, ecco chi non si tocca: e poi il mistero… Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 8 ottobre 2024), si iniziano a chiarire le gerarchie di Ivani calciatori promossi, bocciati e rimandati dal tecnicovalutazioni in corso durante la pausa nazionali per Ivan: arrivato a sostituire De Rossi sulla panchina della, sta cominciando a fare le suevalutazioni sulla rosa giallorossa. Come riportato da la Gazzetta

Roma - altra bocciatura per Soulé : prestazione opaca e nervosismo - la cura Juric è inefficace - La Roma, dopo essere crollata nel gelo di Boras, perdendo per 1-0 contro l`Elfsborg nella prima sfida del cammino dei giallorossi in Europa... (Calciomercato.com)

Romamania - fermarsi al rigore negato serve a non guardare in faccia la realtà e l'ombra di De Rossi tormenta Juric - Del rigore negato hanno parlato tutti. Persino Ghisolfi, improvvisamente verboso. E ci sta, perchè nel calcio all`epoca della Var, quel tipo... (Calciomercato.com)

Roma - Candela : “Presto per giudicare Juric - ma De Rossi mandato via in modo sbagliato” - “E’ presto per giudicare Juric. Anche per un giudicare Konè serve tempo: mi piace come giocatore, ma è un momento particolare. La Roma può ancora arrivare in Champions League, ma non è semplice”. Preferisco aspettare, non è facile, la società ha cambiato tanto a livello organizzativo. De Rossi però ... (Lapresse.it)