Roma, la proposta degli ingressi con ticket della Fontana di Trevi fa discutere (Di martedì 8 ottobre 2024) Si parla di un ticket durante il Giubileo Si continua a parlare dell’ingresso controllato alla Fontana di Trevi, i cui lavori di manutenzione sono iniziati nelle ultime ore. Il monumento sarà circondato da pannelli trasparenti e poi verrà installata una passerella a ‘ferro di cavallo’ all’interno della vasca dove i visitatori potranno passare godendo di una visuale inedita. La passerella sarà a numero contingentato, così come saranno controllati gli ingressi durante il Giubileo. Ad annunciarlo nelle ultime ore iil sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme con gli assessori alla Cultura e al Turismo Miguel Gotor e Alessandro Onorato e il soprintendente Claudio Parisi Presicce. L’eventuale biglietto, hanno spiegato Gualtieri e Onorato, potrebbe già essere introdotto nel 2025, dopo tre o quattro mesi. 361magazine.com - Roma, la proposta degli ingressi con ticket della Fontana di Trevi fa discutere Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Si parla di undurante il Giubileo Si continua a parlare dell’ingresso controllato alladi, i cui lavori di manutenzione sono iniziati nelle ultime ore. Il monumento sarà circondato da pannelli trasparenti e poi verrà installata una passerella a ‘ferro di cavallo’ all’internovasca dove i visitatori potranno passare godendo di una visuale inedita. La passerella sarà a numero contingentato, così come saranno controllati glidurante il Giubileo. Ad annunciarlo nelle ultime ore iil sindaco diRoberto Gualtieri insieme con gli assessori alla Cultura e al Turismo Miguel Gotor e Alessandro Onorato e il soprintendente Claudio Parisi Presicce. L’eventuale biglietto, hanno spiegato Gualtieri e Onorato, potrebbe già essere introdotto nel 2025, dopo tre o quattro mesi.

Numero chiuso per la Fontana di Trevi? La proposta diventa sempre più concreta. Gualtieri : “Non si esclude un ticket simbolico” - La passerella ci consentirà di sperimentare e mettere a punto la modalità di fruizione contingentata per la parte più bassa, il catino della Fontana. Roberto Gualtieri – il sindaco di Roma – presentando in Campidoglio l’intervento di manutenzione straordinaria del monumento ha detto: “Alla fine ... (Ilfattoquotidiano.it)

Roma - Gualtieri sul limite di affollamento alla Fontana di Trevi : “Per ora nessun ticket” - Il sindaco ha sottolineato l’intenzione di stabilire un numero massimo di visitatori nella parte inferiore della fontana, affinché si ponga un limite all'affollamento. . la possibilità dell'introduzione di un ticket simbolico non vi sarebbero ancora certezze, come sottolineato da ... (Ildifforme.it)

Al via il restauro di Fontana di Trevi e intanto si pensa al ticket - La costruzione viene conclusa da Giuseppe Pannini (c. Su questo - aggiunge - faremo poi una valutazione per una possibile quarta fase per capire se sarà opportuno introdurre un piccolo contributo economico". 1720-c. Il sindaco precisa che "non ci saranno tornelli". AGI - "Oggi inizia una ... (Agi.it)