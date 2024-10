Rolex, borsette e cinture rubate rivendute online: la polizia cerca i proprietari (Di martedì 8 ottobre 2024) borsette, valigie ma anche zainetti, portafogli e computer. Tutto materiale presumibilmente rubato e che in alcuni casi era finito su alcuni siti per la vendita online. È quello che hanno sequestrato nei giorni scorsi i poliziotti del commissariato Centro a tre cittadini cileni di 35, 20 e 34 Milanotoday.it - Rolex, borsette e cinture rubate rivendute online: la polizia cerca i proprietari Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024), valigie ma anche zainetti, portafogli e computer. Tutto materiale presumibilmente rubato e che in alcuni casi era finito su alcuni siti per la vendita. È quello che hanno sequestrato nei giorni scorsi i poliziotti del commissariato Centro a tre cittadini cileni di 35, 20 e 34

