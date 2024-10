Rivincita Sinner-Shelton agli ottavi dell’Atp di Shanghai: un milione a chi vince il torneo (Di martedì 8 ottobre 2024) Shelton, ancora tu. Continua l’avanzata all’Atp di Shanghai di Jannik Sinner, che dopo essersi disfatto del giapponese Taro Daniel e dell’argentino Tomás Martín Etcheverry, rispettivamente numero 93 e 37 del ranking, comincia a salire di livello incontrando agli ottavi Ben Shelton. Si tratta del secondo incontro di fila al Masters 1000 tra il 23enne fuoriclasse altoatesino e l’americano, che si sfidarono l’anno scorso allo stesso turno sullo stesso cemento cinese, con la sconfitta dell’azzurro. Sinner a Shanghai Tra i tanti tabù infranti in questo anno da record, il numero 1 al mondo non ha ancora raggiunto in carriera i quarti di finale a Shanghai, che punta a conquistare prendendosi la Rivincita contro lo statunitense. Ai sedicesimi Sinner è riuscito ad avere la meglio di un sorprendente Etcheverry, in rimonta per 6-7, 6-4, 6-2. Quifinanza.it - Rivincita Sinner-Shelton agli ottavi dell’Atp di Shanghai: un milione a chi vince il torneo Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 8 ottobre 2024), ancora tu. Continua l’avanzata all’Atp didi Jannik, che dopo essersi disfatto del giapponese Taro Daniel e dell’argentino Tomás Martín Etcheverry, rispettivamente numero 93 e 37 del ranking, comincia a salire di livello incontrandoBen. Si tratta del secondo incontro di fila al Masters 1000 tra il 23enne fuoriclasse altoatesino e l’americano, che si sfidarono l’anno scorso allo stesso turno sullo stesso cemento cinese, con la sconfitta dell’azzurro.Tra i tanti tabù infranti in questo anno da record, il numero 1 al mondo non ha ancora raggiunto in carriera i quarti di finale a, che punta a conquistare prendendosi lacontro lo statunitense. Ai sedicesimiè riuscito ad avere la meglio di un sorprendente Etcheverry, in rimonta per 6-7, 6-4, 6-2.

