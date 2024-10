Rinnovo contratto degli statali, aumenti e smart working per i neoassunti (Di martedì 8 ottobre 2024) L’Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni che tratta con i sindacati dei lavoratori a nome del governo, ha presentato una bozza per il Rinnovo dei contratti degli statali (operatori del settore pubblico) per il periodo dal 2022 al 2024. Interessati dalla misura sono 193mila lavoratori. Molte le novità, tutte orientate ad aumentare l’attrattività del comparto e ad arginare la fuga delle nuove generazioni. Si va dalla concessione dello smart working ai neoassunti gli aumenti di stipendio. Lo smart working per i neoassunti Il primo tassello con cui l’Aran cerca di risolvere il problema della scarsa attrattività di alcune posizioni lavorative nel settore pubblico è rendere più facile l’accesso allo smart working per i neoassunti nelle funzioni centrali della Pa, cioè nei ministeri, negli enti pubblici non economici e nelle agenzie fiscali. Quifinanza.it - Rinnovo contratto degli statali, aumenti e smart working per i neoassunti Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni che tratta con i sindacati dei lavoratori a nome del governo, ha presentato una bozza per ildei contratti(operatori del settore pubblico) per il periodo dal 2022 al 2024. Interessati dalla misura sono 193mila lavoratori. Molte le novità, tutte orientate ad aumentare l’attrattività del comparto e ad arginare la fuga delle nuove generazioni. Si va dalla concessione delloaiglidi stipendio. Loper iIl primo tassello con cui l’Aran cerca di risolvere il problema della scarsa attrattività di alcune posizioni lavorative nel settore pubblico è rendere più facile l’accesso alloper inelle funzioni centrali della Pa, cioè nei ministeri, negli enti pubblici non economici e nelle agenzie fiscali.

Rinnovo statali - distanze tra sindacati e Aran sugli aumenti salariali. Cgil : “Così non è un contratto dignitoso” - L’Usb ha addirittura deciso di abbandonare il tavolo del confronto e proclamare uno sciopero per il 31 ottobre. È stato previsto all’interno delle aree, a livello della contrattazione di sede, che il negoziato consenta di stabilire dei differenziali stipendiali da attribuire, “segnando, dice la ... (Ilfattoquotidiano.it)

Rinnovo contratto statali - distanze tra sindacati e Aran sugli aumenti salariali. Cgil : “Così non è un contratto dignitoso” - Cgil, Cisl e Uil hanno invece già fissato una manifestazione per sabato 18 ottobre a sostegno del rinnovo per il recupero del potere d’acquisto rispetto all’inflazione e per un piano straordinario di assunzioni. Nel contratto oltre alla parte salariale resta centrale il tema dello smart working ... (Ilfattoquotidiano.it)

Ccnl scuole non statali 2024/27 : rinnovo - aumenti stipendi - scatti anzianità e una tantum - Le parti stipulanti hanno convenuto di affidare l’assistenza sanitaria integrativa alla FASIOPEN con sede in Roma. 354,06 1. Da notare che il contributo destinato al finanziamento dell’assistenza sanitaria integrativa non costituisce reddito imponibile ed è soggetto al solo contributo di ... (Leggioggi.it)