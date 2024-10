Regina di Onlyfans nel mirino della Finanza | Mady Gio ha evaso 15 milioni di euro

Quotidiano.net - Regina di Onlyfans nel mirino della Finanza: "Mady Gio ha evaso 1,5 milioni di euro"

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) Si chiama Madalina Ioana Filip, ha 29 anni, e col nome d’arte diGio è una star di. Origini romene, cresciuta nel Varesotto da quando di anni ne aveva 12, residenza a Lugano da tre anni ma residenza fiscale a Cassano Magnago (Varese), è finita nelGuardia didi Varese per una presunta evasione fiscale da 1,5. "Ho sempre pagato le tasse in Italia e in Svizzera", si difende l’influencer e content creator per adulti da 1,5di follower su Instagram. Ma la Gdf ha spiegato che "mancano gli elementi fondanti di un’effettiva residenza fiscale oltreconfine". In particolare, "un conto corrente e il proprio dominio web risultano localizzati in Italia". "Impugneremo ogni provvedimento – spiega il suo avvocato Riccardo Lanza –. La mia assistita si è affidata a professionisti che dovranno rispondere di eventuali errori".