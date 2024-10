Red Dead Redemption arriva su PC, Rockstar Games annuncia la data d’uscita con trailer ed informazioni (Di martedì 8 ottobre 2024) Rockstar Games ha annunciato l’arrivo di Red Dead Redemption su PC, consentendo in questo modo anche agli utenti per Personal Computer di potersi gustare l’apprezzata avventura con protagonista John Marston, con tanto del DLC horror-zombie, UnDead Nightmare, dalla giornata del 29 ottobre 2024. Confermando i rumor delle scorse settimane, il team di sviluppo americano ha rivelato questo porting è stato realizzato in collaborazione con Double Eleven, realizzando una nuova versione che aggiunge miglioramenti specifici per Personal Computer tra i quali troviamo la risoluzione nativa 4K fino a 144 Hz su hardware compatibile, supporto monitor sia per Ultrawide (21:9) che Super Ultrawide (32:9), supporto HDR10 e funzionalità complete per tastiera e mouse. Game-experience.it - Red Dead Redemption arriva su PC, Rockstar Games annuncia la data d’uscita con trailer ed informazioni Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di martedì 8 ottobre 2024)hato l’arrivo di Redsu PC, consentendo in questo modo anche agli utenti per Personal Computer di potersi gustare l’apprezzata avventura con protagonista John Marston, con tanto del DLC horror-zombie, UnNightmare, dalla giornata del 29 ottobre 2024. Confermando i rumor delle scorse settimane, il team di sviluppo americano ha rivelato questo porting è stato realizzato in collaborazione con Double Eleven, realizzando una nuova versione che aggiunge miglioramenti specifici per Personal Computer tra i quali troviamo la risoluzione nativa 4K fino a 144 Hz su hardware compatibile, supporto monitor sia per Ultrawide (21:9) che Super Ultrawide (32:9), supporto HDR10 e funzionalità complete per tastiera e mouse.

