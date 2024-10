Raffaele Morelli: “L’ansia è qualcosa che fa parte di noi, lati della personalità che sono stati soffocati” (Di martedì 8 ottobre 2024) L'ansia è un fenomeno sempre più diffuso nella società contemporanea, spesso percepito come un disturbo da combattere e reprimere. L'articolo Raffaele Morelli: “L’ansia è qualcosa che fa parte di noi, lati della personalità che sono stati soffocati” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L'ansia è un fenomeno sempre più diffuso nella società contemporanea, spesso percepito come un disturbo da combattere e reprimere. L'articolo: “che fadi noi,che” .

Generazione AnZia, Raffaele Morelli e Giovanni Allevi: "Serve tenerezza con sé stessi" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Generazione AnZia, Raffaele Morelli e Giovanni Allevi: 'Serve tenerezza con sé stessi' ... (tg24.sky.it)

Ilary Blasi attrice: ecco il trailer del film «L'amore e altre seghe mentali» - esce il 17 ottobre nei cinema il film «L'amore e altre seghe mentali», scritto, diretto e interpretato dal regista Giampaolo Morelli. Nel film fa il suo debutto come attrice Ilary Blasi. (msn.com)

Mese Rosa: i consigli per prevenire il tumore al seno - Per questo ottobre è il “ Mese Rosa” ed è dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa è stata creata da BWH Hotels Italia & Malta in collaborazione con alcune sedi locali della Lega ... (r101.it)