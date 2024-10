“Quest’estate non ero in Toscana”, Yulia nega il gossip sul suo conto ma una serie di foto la smentiscono (Di martedì 8 ottobre 2024) Yulia nega il gossip al Grande Fratello, ma delle foto la smentiscono L'articolo “Quest’estate non ero in Toscana”, Yulia nega il gossip sul suo conto ma una serie di foto la smentiscono proviene da Novella 2000. Novella2000.it - “Quest’estate non ero in Toscana”, Yulia nega il gossip sul suo conto ma una serie di foto la smentiscono Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 8 ottobre 2024)ilal Grande Fratello, ma dellelaL'articolo “non ero in”,ilsul suoma unadilaproviene da Novella 2000.

Maria Rosaria Boccia e l’intervista negata a Bianca Berlinguer : «Voleva fare solo gossip. Così m’hanno bloccata 2 ore in camerino» - «Ci siamo confrontate in camerino per ricostruire la vicenda da raccontare nel primo blocco, dedicato all’intervista. Un confronto andato avanti con ogni evidenza anche a trasmissione già ampiamente iniziata. «Ma per chi mi prendi?», le avrebbe risposto la 41enne di Pompei. I patti violati e il ... (Open.online)

Alice Campello ha tradito Alvaro Morata con Andrea Iannone? Corona diffonde il gossip - lei nega tutto - Fabrizio Corona lancia un gossip bomba sulla fine del matrimonio di Alice Campello e Alvaro Morata. C'entra Andrea Iannone? L'influencer nega tutto e chiede le prove all'ex re dei paparazzi. (Comingsoon.it)