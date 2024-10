"Putin ha rilevato una minaccia per la sua vita": l'ira dello Zar, cosa fa distruggere (Di martedì 8 ottobre 2024) Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe fatto demolire l'edificio principale della sua residenza di Sochi. Lo scrive il Moscow Times citando il sito investigativo indipendente russo 'Proekt' secondo cui la decisione è arrivata perché Putin "ha avvertito una minaccia per la sua incolumità fisica" in seguito ai molteplici attacchi di droni sull'area nell'autunno del 2023. La residenza sul mar Nero è stata regolarmente utilizzata da Putin per incontri con leader mondiali durante il suo mandato, tra cui quello con il presidente degli Stati Uniti George W.Bush nel 2008. Inoltre sarebbe il luogo dove Putin si sarebbe rifugiato durante la fase più acuta della pandemia da covid-19.   Le forze russe sono entrate nella periferia della città di prima linea di Toretsk, nel Donetsk. Liberoquotidiano.it - "Putin ha rilevato una minaccia per la sua vita": l'ira dello Zar, cosa fa distruggere Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il presidente russo Vladimiravrebbe fatto demolire l'edificio principale della sua residenza di Sochi. Lo scrive il Moscow Times citando il sito investigativo indipendente russo 'Proekt' secondo cui la decisione è arrivata perché"ha avvertito unaper la sua incolumità fisica" in seguito ai molteplici attacchi di droni sull'area nell'autunno del 2023. La residenza sul mar Nero è stata regolarmente utilizzata daper incontri con leader mondiali durante il suo mandato, tra cui quello con il presidente degli Stati Uniti George W.Bush nel 2008. Inoltre sarebbe il luogo dovesi sarebbe rifugiato durante la fase più acuta della pandemia da covid-19.   Le forze russe sono entrate nella periferia della città di prima linea di Toretsk, nel Donetsk.

