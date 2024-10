Sport.quotidiano.net - Promozione. Una Cdr da record. E ora c’è Guerrero

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) Sei giornate, 6 vittorie, +4 sul secondo posto, 23 reti segnate (quasi 4 di media a gara) e 6 subite. Il 3-1 di Monteombraro ha confermato l’avvio di stagione "monstre" dell’Atletic Cdr Mutina capolista di. Per trovare un’altra squadra a punteggio pieno nei 14 gironi dei tornei regionali dall’Eccellenza alla Prima c’è da scendere a Cesenatico, dove il Granata guida la Prima ’H’ con 4 vittorie su 4. "Ma dopo 6 giornate non ha senso parlare di classifica – spiega il ds Pier Francesco Pivetti (foto) – perché il campionato è appena all’inizio e si devono giocare ancora tutti gli scontri diretti. Ovviamente direi una bugia se dicessi che non ci fa piacere questo avvio: speravamo di approcciare bene, anche perché abbiamo cambiato allenatore e tre quarti di squadra, ma ovviamente 6 vittorie su 6 erano difficili da pronosticare.