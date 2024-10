Premio Nobel per la Fisica a John Hopfield e Geoffry Hinton, i due veterani dell’Intelligenza artificiale (Di martedì 8 ottobre 2024) Quest’anno il Premio Nobel per la Fisica è stato consegnato a due veterani dell’Intelligenza artificiale: John Hopfield della Princeton University e Geoffry Hinton della University of Toronto. Entrambi hanno svolto un lavoro fondamentale nella costruzione di reti neutrali e per l’assimilazione di macchine ed Ia. La tecnica, ideata dai due scienziati per istituire metodi innovativi al principio dei Machine learning usate al giorno d’oggi, tiene conto di strumenti appartenenti al mondo della Fisica. La scoperta scientifica di John Hopfield John Hopfield è un fisico americano che ha studiato un metodo per memorizzare e costruire immagini attraverso una rete neutrale di tipo associativo. La rete di Hopfield funziona attraverso principi fisici che descrivono i dettagli dei materiali in base allo spin atomico. Secoloditalia.it - Premio Nobel per la Fisica a John Hopfield e Geoffry Hinton, i due veterani dell’Intelligenza artificiale Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Quest’anno ilper laè stato consegnato a duedella Princeton University edella University of Toronto. Entrambi hanno svolto un lavoro fondamentale nella costruzione di reti neutrali e per l’assimilazione di macchine ed Ia. La tecnica, ideata dai due scienziati per istituire metodi innovativi al principio dei Machine learning usate al giorno d’oggi, tiene conto di strumenti appartenenti al mondo della. La scoperta scientifica diè un fisico americano che ha studiato un metodo per memorizzare e costruire immagini attraverso una rete neutrale di tipo associativo. La rete difunziona attraverso principi fisici che descrivono i dettagli dei materiali in base allo spin atomico.

