Nazionale Pisilli e Maldini in conferenza stampa | Un onore essere qui

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Per me è unqui, è un punto di partenza, mi fanno piacere le parole del c.t. nei miei confronti, spero di dimostrare con i fatti il mio valore”. Lo ha detto il centrocampista azzurro, Niccolò, ina Coverciano dove lasta preparando la gara in programma giovedì prossimo a Roma contro il Belgio e valida per la Nations League. “La mia convocazione l’ho scoperta dalle pre convocazioni, non me l’aspettavo – ha aggiunto-. Stare qui in mezzo a tanti campioni è qualcosa di bellissimo, cercherò di imparare da tutti loro”. “Ci tengo a ringraziare De Rossi, Mourinho e Juric se sono qui, mi hanno dato fiducia facendomi giocare. Aver fatto le esperienze con le Under mi è sicuramente servito”, ha spiegato il neo centrocampista azzurro.