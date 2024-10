Napoli, il Maradona torna fortino: eguagliate le vittorie interne di un anno fa (Di martedì 8 ottobre 2024) Napoli, 8 ottobre 2024 – Se la prima sosta del campionato viene vista più che altro come un fastidio un po' per tutti, dunque sia per le squadre partite bene sia per quelle apparse già in difficoltà, la seconda offre già qualche spunto interessante da analizzare e da valutare, nonché delle proiezioni, seppur ancora precoci, su un trend che potrebbe durare per l'intera stagione. In questo periodo dell'anno le maggiori attenzioni le catalizzano, senza le proverbiali vie di mezzo, le formazioni partite a razzo e quelle invece deludenti. Nel primo ambito rientra di diritto il Napoli capolista, che per espressa dichiarazione di Antonio Conte mai pensava di presentarsi in condizioni così brillanti alla seconda pausa del torneo. Certo, il calendario delle partite disputate finora è stato piuttosto benevolo, con tanto di due coppie di gare interne affrontate. Sport.quotidiano.net - Napoli, il Maradona torna fortino: eguagliate le vittorie interne di un anno fa Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – Se la prima sosta del campionato viene vista più che altro come un fastidio un po' per tutti, dunque sia per le squadre partite bene sia per quelle apparse già in difficoltà, la seconda offre già qualche spunto interessante da analizzare e da valutare, nonché delle proiezioni, seppur ancora precoci, su un trend che potrebbe durare per l'intera stagione. In questo periodo dell'le maggiori attenzioni le catalizzano, senza le proverbiali vie di mezzo, le formazioni partite a razzo e quelle invece deludenti. Nel primo ambito rientra di diritto ilcapolista, che per espressa dichiarazione di Antonio Conte mai pensava di presentarsi in condizioni così brillanti alla seconda pausa del torneo. Certo, il calendario delle partite disputate finora è stato piuttosto benevolo, con tanto di due coppie di gareaffrontate.

