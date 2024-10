Mosca ordina l'arresto degli inviati della Rai Battistini e Traini (Di martedì 8 ottobre 2024) "Il tribunale distrettuale Leninsky di Kursk ha accolto la mozione dell'ufficio regionale del servizio di frontiera russo di emettere un mandato di arresto per i giornalisti italiani Simone Traini e Stefania Battistini entrati illegalmente in Russia dall'Ucraina per girare un servizio televisivo sulla situazione ucraina". Lo ha riferito il servizio stampa della magistratura della regione di Kursk , Feedpress.me - Mosca ordina l'arresto degli inviati della Rai Battistini e Traini Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 8 ottobre 2024) "Il tribunale distrettuale Leninsky di Kursk ha accolto la mozione dell'ufficio regionale del servizio di frontiera russo di emettere un mandato diper i giornalisti italiani Simonee Stefaniaentrati illegalmente in Russia dall'Ucraina per girare un servizio televisivo sulla situazione ucraina". Lo ha riferito il servizio stampamagistraturaregione di Kursk ,

