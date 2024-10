Milan, l’agente rivela: “Su Pobega anche club di Premier e Liga” (Di martedì 8 ottobre 2024) L'agente Patrick Bastianelli ha parlato anche dell'operazione che ha portato Tommaso Pobega dal Milan al Bologna. Ecco i perché della scelta Pianetamilan.it - Milan, l’agente rivela: “Su Pobega anche club di Premier e Liga” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L'agente Patrick Bastianelli ha parlatodell'operazione che ha portato Tommasodalal Bologna. Ecco i perché della scelta

Continua l’emergenza infortuni : l’ex milanista - candidato a una maglia da titolare - dovrà stare fermo 10 giorni per uno stiramento al legamento collaterale. Pobega si ferma sul più bello. Possibile chance per Urbanski - Doppio infortunio pure Karlsson: caviglia e problema muscolare per lo svedese. E poi, distorsione alla caviglia, alla vigilia di Como. E ancora non è finita: Dallinga accusò un problema intestinale prima di Napoli, Cambiaghi è lungodegente a causa dell’operazione ai legamenti, Ferguson è ... (Sport.quotidiano.net)

