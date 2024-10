Liberoquotidiano.it - Milan, ammutinamento contro Paulo Fonseca: il retroscena, per il mister si mette malissimo

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Sosta Nazionali? Processo al. Era successo a settembre, succede di nuovo ora. Verrebbe quasi da pensare che usino la pausa come cassa di risonanza visto che chi alza il polverone non ripiede aello l'indomani ma va dritto in ritiro con la propria selezione. Dopo il famoso cooling break a cui non avevano partecipato Theo e Leao, derubricato dalla dirigenza a «una cosa normale», è arrivata l'anarchia del Franchi sui tiri dal dischetto: un rigorista ignorato si era già visto, un rigorista ignorato due volte nella stessa partita no. E il fatto che i due rigori siano stati sbagliati è la conferma che quanto fatto da Theo e compagni è grave. Molto grave. Così grave da essere sottolineato dall'allenatore subito dopo la gara, altra cosa sbagliata e grave.