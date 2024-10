Meteo, forte maltempo in Liguria: caduti 97 millimetri di pioggia in un'ora (Di martedì 8 ottobre 2024) In queste ore il temporale che nella notte ha colpito il levante genovese continua a insistere tra il savonese e il ponente genovese , in particolare sull'entroterra. In un’ora sono caduti 97 mm di pioggia a Campo Ligure e 81 mm a Rossiglione . Allagamenti sulla statale del Turchino, smottamenti a Rossiglione e frane a Masone. Non si registrano persone isolate. Sono previste nuove precipitazioni Feedpress.me - Meteo, forte maltempo in Liguria: caduti 97 millimetri di pioggia in un'ora Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 8 ottobre 2024) In queste ore il temporale che nella notte ha colpito il levante genovese continua a insistere tra il savonese e il ponente genovese , in particolare sull'entroterra. In un’ora sono97 mm dia Campo Ligure e 81 mm a Rossiglione . Allagamenti sulla statale del Turchino, smottamenti a Rossiglione e frane a Masone. Non si registrano persone isolate. Sono previste nuove precipitazioni

Sassari - potente nubifragio : in 4 ore caduti 55 - 6 di pioggia - Leggi anche: Grissini ritirati dal mercato. “Contengono ocratissina, non consumateli” Durante la mattinata, oltre 30 interventi sono stati necessari per far fronte alle criticità causate dalla forte pioggia. Anche piazza Mercato è stata presidiata a causa di un altro allagamento, mentre in via ... (Thesocialpost.it)

In dodici ore caduti fra settanta e ottanta millimetri di pioggia - le previsioni per le prossime ore - Nelle ultime dodici ore in alcune zone dell’Umbria sono caduti fra i settanta e gli ottanta millimetri di pioggia. In particolare, le zone più colpite sono quelle nella fascia centrale della regione, da Orvieto e Gualdo Tadino. Le prossime ore dovrebbero essere contraddistinte ancora da una... (Ternitoday.it)

Maltempo - bomba d’acqua su Milano : in un’ora caduti 40 mm di pioggia – Video - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: ... (Webmagazine24.it)