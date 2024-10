Mattarella: "Repubblica e Ue hanno posto fine a subordinazione settore agrario" (Di martedì 8 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2024 L'Italia Repubblicana e la scelta europea "avrebbero posto fine alla concezione che vedeva un settore produttivo primario subordinato ad altri interessi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni di Coldiretti, a Roma. "A una concezione dei lavoratori del settore agricolo come destinati a un futuro meno fortunato di quelli di altri ambiti. Rigettando l'idea di un'agricoltura forzata a scegliere tra latifondo e modello sovietico di carattere collettivistico-kolkosiano", ha aggiunto. Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Mattarella: "Repubblica e Ue hanno posto fine a subordinazione settore agrario" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2024 L'Italiana e la scelta europea "avrebberoalla concezione che vedeva unproduttivo primario subordinato ad altri interessi". Lo ha detto il presidente della, Sergio, intervenendo in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni di Coldiretti, a Roma. "A una concezione dei lavoratori delagricolo come destinati a un futuro meno fortunato di quelli di altri ambiti. Rigettando l'idea di un'agricoltura forzata a scegliere tra latifondo e modello sovietico di carattere collettivistico-kolkosiano", ha aggiunto. Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Rivoluzione GEDI - Molinari via da Repubblica - Mario Orfeo nuovo direttore - Elkann lascia la presidenza - al suo posto arriva Scanavino - Rivoluzione nel gruppo GEDI: Maurizio Molinari via da Repubblica e al suo posto arriva Mario Orfeo, nuovo direttore in carica del quotidiano. Anche John Elkann lascia il suo ruolo di vertice alla presidenza della società editoriale e al suo posto arriva Maurizio Scanavino, che passa la carica di ... (Ilgiornaleditalia.it)

Mario Orfeo - chi è il nuovo direttore di Repubblica al posto di Molinari con un passato nella dirigenza Rai - Ha un lungo passato in Rai in cui ha ricoperto anche il ruolo di direttore generale. Mario Orfeo è il nuovo direttore di Repubblica al posto di Maurizio Molinari. Classe 1966, ha diretto Il Mattino fino al 2009 e poi Il Messaggero fino al 2012. Mario Orfeo, chi è il nuovo direttore di Repubblica ... (Ilgiornaleditalia.it)

Rivoluzione GEDI - Molinari via da Repubblica - Mario Orfeo nuovo direttore - Elkann lascia la presidenza - al suo posto arriva Scanavino - Rivoluzione nel gruppo GEDI: Maurizio Molinari via da Repubblica e al suo posto arriva Mario Orfeo, nuovo direttore in carica del quotidiano. Anche John Elkann lascia il suo ruolo di vertice alla presidenza della società editoriale e al suo posto arriva Maurizio Scanavino, che passa la carica di ... (Ilgiornaleditalia.it)