Martin Scorsese al Museo del Cinema. Torino come Hollywood (Di martedì 8 ottobre 2024) E’ iniziata la due giorni torinese di Martin Scorsese. Il regista americano è stato accolto da una folla di fan davanti alla Mole per la festa organizzata dal Museo del Cinema in occasione della consegna al regista americano del premio Stella della Mole alla carriera. Sul red carpet la figlia Francesca, il premio Oscar Giuseppe Tornatore, l’attore Willem Dafoe, gli sceneggiatori, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. Nel pomeriggio in conferenza stampa il premio Oscar ha affrontato molti aspetti della sua carriera affermando a 82 anni di non avere alcuna intenzione di ritirarsi: “Spero di continuare ad avere l’energia per fare film” spiegando che il biopic su Frank Sinatra è stato rinviato e che ora sta lavorando su un altro film incentrato sulla vita di Gesù. Ma non solo. “Mi piace il mix di fiction e documentario – racconta -, guardo al passato. Nuovasocieta.it - Martin Scorsese al Museo del Cinema. Torino come Hollywood Leggi tutta la notizia su Nuovasocieta.it (Di martedì 8 ottobre 2024) E’ iniziata la due giorni torinese di. Il regista americano è stato accolto da una folla di fan davanti alla Mole per la festa organizzata daldelin occasione della consegna al regista americano del premio Stella della Mole alla carriera. Sul red carpet la figlia Francesca, il premio Oscar Giuseppe Tornatore, l’attore Willem Dafoe, gli sceneggiatori, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. Nel pomeriggio in conferenza stampa il premio Oscar ha affrontato molti aspetti della sua carriera affermando a 82 anni di non avere alcuna intenzione di ritirarsi: “Spero di continuare ad avere l’energia per fare film” spiegando che il biopic su Frank Sinatra è stato rinviato e che ora sta lavorando su un altro film incentrato sulla vita di Gesù. Ma non solo. “Mi piace il mix di fiction e documentario – racconta -, guardo al passato.

Martin Scorsese : “Non mi ritiro - ho ancora film da fare” - “Il cinema si sta evolvendo, – ha dichiarato a Torino – è ancora a livello d’infanzia, quello che abbiamo conosciuto 100 anni fa è cambiato completamente, può andare in qualsiasi direzione, ma non so in quale direzione stia andando, se su un tablet o in un chip nella realtà virtuale, dipende da ciò ... (Dailyshowmagazine.com)

Martin Scorsese - «il cinema si evolve ma racconta sempre emozioni» - Non si parlava quasi d’altro in questi giorni a Torino, non solo tra chi si occupa di cinema, ma anche nei bar, incontrando qualcuno per strada che chiedeva informazioni. Martin […] The post Martin Scorsese, «il cinema si evolve ma racconta sempre emozioni» first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)

Martin Scorsese : “Non mi ritiro - ho ancora film da fare” - (Adnkronos) – Martin Scorsese a 81 anni non ha alcuna voglia di andare in pensione. A rivelarlo è lui stesso,… L'articolo Martin Scorsese: “Non mi ritiro, ho ancora film da fare” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)