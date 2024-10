Maltempo sul nord ovest dell'Italia. Allerta rossa in Liguria e Lombardia (Di martedì 8 ottobre 2024) Piove da ieri sera in diverse zone del nord ovest dell'Italia. A Genova il rio Fegino è straripato nella notte provocando diversi allagamenti a Sestri Levante. Le precipitazioni ha fatto salire ai livelli di guardia anche molti altri corsi d'acqua, come i rivi Ruscarolo, Cantarena, Molinassi, Chiaravagna e il torrente Cerusa. Tutte le scuole sono state chiuse. Anche in valle Stura, nell'entroterra ligure sopra Genova (dove sono attesi 270 millimetri di pioggia a Campo Ligure, 240 a Prai, 218 a Rossiglione), e nel savonese e nelle zone attorno a La Spezia torrenti e rii sono a rischio esondazione. La Protezione civile ha diramato l'Allerta rossa per rischio idrogeologico in queste zone. La situazione a Rossiglione alle 9 Non l'unica. Allerta rossa per rischio idrogeologico anche in Lombardia. Ilfoglio.it - Maltempo sul nord ovest dell'Italia. Allerta rossa in Liguria e Lombardia Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Piove da ieri sera in diverse zone del. A Genova il rio Fegino è straripato nella notte provocando diversi allagamenti a Sestri Levante. Le precipitazioni ha fatto salire ai livelli di guardia anche molti altri corsi d'acqua, come i rivi Ruscarolo, Cantarena, Molinassi, Chiaravagna e il torrente Cerusa. Tutte le scuole sono state chiuse. Anche in valle Stura, nell'entroterra ligure sopra Genova (dove sono attesi 270 millimetri di pioggia a Campo Ligure, 240 a Prai, 218 a Rossiglione), e nel savonese e nelle zone attorno a La Spezia torrenti e rii sono a rischio esondazione. La Protezione civile ha diramato l'per rischio idrogeologico in queste zone. La situazione a Rossiglione alle 9 Non l'unica.per rischio idrogeologico anche in

Piogge fortissime - allagamenti e strade chiuse. Le immagini del maltempo al nord ovest - In tarda mattinata circa una decina gli interventi per sopralluoghi e prosciugamenti a seguito di infiltrazioni d'acqua in abitazioni, soprattutto di Alessandrino e Ovadese, in particolare per la zona lambita dal torrente Orba. Sono previste nuove precipitazioni anche di forte intensità. In un'ora sono caduti 97 millimetri di pioggia a Campo Ligure e 81 a Rossiglione. (Ilfoglio.it)

Maltempo sul nord ovest dell'Italia. Allerta rossa in Liguria e Lombardia - A Milano si monitorano costantemente i livelli di Olona, Lambro e Seveso. A Bergamo sono stati chiusi tutti gli istuituti superiori in val Brembana e val Seriana le scuole. Attesi cumulati fino a 30-50 mm, raggiungibili anche in meno di un'ora. Nelle prossime ore i fenomeni continueranno ad insistere sull'arcipelago e tutta la costa, estendendosi rapidamente alle zone occidentali della ... (Ilfoglio.it)

