La Russia chiede l'estradizione dei giornalisti Rai, Battistini e Traini, e scatena le proteste dell'Italia (Di martedì 8 ottobre 2024) Dalla Russia è arrivata, per conto di un tribunale penale, la richiesta di arresto per i due giornalisti Rai Stefania Battistini e Simone Traini, accusati di aver attraversato illegalmente, oltre un mese fa, il confine ucraino per raggiungere la regione russa di Kursk al fine di documentare l'incursione dell'esercito ucraino. I giudici della regione hanno inoltre chiesto l'estradizione dei due cronisti. La Russia chiede l'estradizione dei giornalisti Rai, Battistini e Traini, e scatena le proteste dell'Italia Dopo che la notizia è diventata di dominio pubblico, l'esecutivo Usigrai ha emesso una nota stampa, spiegando che "la richiesta russa di estradizione e l'ordine di arresto per Stefania Battistini e Simone Traini sono una provocazione inaccettabile".

