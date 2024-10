John J. Hopfield e Geoffrey E. Hinton: Nobel per la Fisica per le scoperte nel machine learning (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il premio Nobel per la Fisica 2023 è stato assegnato a John J. Hopfield della Princeton University e Geoffrey E. Hinton dell’University of Toronto, per le loro scoperte fondamentali che hanno gettato le basi per l'apprendimento automatico attraverso le reti neurali artificiali. I due scienziati hanno applicato strumenti della Fisica per sviluppare metodi Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il premioper la2023 è stato assegnato aJ.della Princeton University eE.dell’University of Toronto, per le lorofondamentali che hanno gettato le basi per l'apprendimento automatico attraverso le reti neurali artificiali. I due scienziati hanno applicato strumenti dellaper sviluppare metodi

Il Premio Nobel per la Fisica va a John Hopfield e Geoffrey Hinton - per l’intelligenza artificiale - Geoffrey Hinton, invece, ha sviluppato un metodo che consente di riconoscere autonomamente determinati aspetti all’interno dei dati, permettendo di svolgere compiti come l’identificazione di specifiche caratteristiche nelle immagini. . D’altro canto, Geoffrey Hinton, originario del Canada e ... (Thesocialpost.it)

Il Nobel per la fisica assegnato a Geoffrey Hinton e John Hopfield - L’8 ottobre il premio Nobel per la fisica è stato assegnato al britannico-canadese Geoffrey Hinton e allo statunitense John Hopfield per le loro ricerche nel campo dell’apprendimento automatico. Leggi . (Internazionale.it)

Nobel per la fisica a John Hopfield e Geoffrey Hinton - L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la fisica 2024 a John J. Hopfield e Geoffrey E. Hinton “per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l’apprendimento automatico con reti neurali artificiali”. (Lapresse.it)