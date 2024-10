Thesocialpost.it - Jannik Sinner, la provocazione di Kyrgios: “Fare un doppio con lui? Io gioco solo con giocatori puliti”

(Di martedì 8 ottobre 2024) La vicenda doping che vede per protagonistasi sta trascinando dietro un mare di polemiche nell’ambiente del tennis mondiale. Se i tifosi italiani sono convinti al 100% dell’innocenza e della buona fede del numero uno del mondo, che sarebbe stato contaminato per un errore del suo massaggiatore dalla sostanza proibita Clostebol, non così si può dire per il resto del mondo. È anche il caso del collega di, il tennista Nick, che pronuncia delle parole durissime nei suoi confronti.Leggi anche:-doping, arriva il comunicato del Tas. E non sono buone notizieaveva già attaccatodopo che la Wada aveva annunciato di aver presentato ricorso al Tas per annullare la sentenza di assoluzione del campione italiano nella vicenda dopinge ottenerne quindi la squalifica.