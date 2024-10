Incidente a Torino Borgo Vittoria: tamponamento a catena fra tre auto al semaforo, due feriti in ospedale (Di martedì 8 ottobre 2024) Un Incidente è avvenuto nella mattinata di oggi in via Ala di Stura, in prossimità dell'incrocio con via Reiss Romoli a Torino. Si è trattato sostanzialmente di un tamponamento a catena fra tre auto che viaggiavano sotto la pioggia battente verso via Reiss Romoli e una delle quali si è fermata al Torinotoday.it - Incidente a Torino Borgo Vittoria: tamponamento a catena fra tre auto al semaforo, due feriti in ospedale Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Unè avvenuto nella mattinata di oggi in via Ala di Stura, in prossimità dell'incrocio con via Reiss Romoli a. Si è trattato sostanzialmente di unfra treche viaggiavano sotto la pioggia battente verso via Reiss Romoli e una delle quali si è fermata al

Incidente a Torino Vanchiglia : scontro tra auto e tram all'incrocio - ferita una suora - Un incidente si è verificato nella prima mattinata di oggi, martedì 8 ottobre 2024, all'incrocio tra corso Belgio e corso Tortona a Torino. Una di queste. A scontrarsi sono stati un tram della linea 3, che viaggiava in direzione delle Vallette, e un'auto Opel Mokka su cui viaggiavano alcune suore. (Torinotoday.it)

Incidente a Torino Madonna di Campagna : scontro tra due auto all'incrocio - una si ribalta sui binari del tram - Caos nel pomeriggio di oggi, domenica 7 ottobre 2024, all'incrocio tra corso Potenza e via Foligno a Torino. Qui, infatti, si è verificato un incidente in cui si sono scontrate un'auto con targa romena e una Fiat Panda che si è ribaltata sui binari del tram della linea 9, che naturalmente sono... (Torinotoday.it)

Incidente a Torino : scontro fra tre auto - una finisce contro la facciata di un palazzo - Per cause da accertare, ma quasi certamente per il mancato rispetto del semaforo rosso da parte di uno dei veicoli coinvolti, si sono. Paura nella serata di ieri, sabato 6 ottobre 2024, per un incidente avvenuto all'incrocio tra via Santa Maria Mazzarello, via Monginevro e via De Sanctis a Torino. (Torinotoday.it)