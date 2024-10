Ilgiorno.it - Ilma Plastica, la minoranza convoca la Regione

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tenere alta l’attenzione sul casoe far sì che si arrivi il più presto a una decisione, visto che in ballo c’è il futuro di 130 lavoratori e altrettante famiglie residenti tra Gavirate e dintorni. Questo l’obiettivo dell’iniziativa organizzata ieri davanti ai cancelli della fabbrica situata nella frazione di Oltrona al Lago. Il gruppo consiliare di“Vivere Gavirate“ ha invitato i rappresentanti del territorio ine al Governo per portare la propria vicinanza ai lavoratori. "Tutti immaginavano che questa fabbrica avesse un grande futuro – ha esordito il consigliere Gianni Lucchina, affiancato dalla compagna di lista Beatrice Bisanti – purtroppo non è così, ma abbiamo voluto invitare le istituzioni al fine di fare le pressioni opportune affinché ci sia un futuro sia per i lavoratori che per i capannoni".