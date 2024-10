Il Volo, successo al debutto europeo a Londra (Di martedì 8 ottobre 2024) Domenica sera Il Volo ha incantato il pubblico londinese con la prima data del World Tour che toccherà con un fitto calendario di appuntamenti – molti dei quali già tutti esauriti – le principali capitali europee fino a novembre. Con uno straordinario concerto sold out al Theatre Royal Drury Lane di Londra, una delle location più prestigiose e storiche d’Inghilterra, il trio ha conquistato la ricca platea di fan che tra lunghi applausi e standing ovation ha contribuito a rendere ancora più speciale la serata. Il Volo si è esibito sulle note dei brani dell’ultimo album, Ad Astra – il primo di inediti, che riflette l’evoluzione artistica e personale di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble nei loro 15 anni di carriera – e dei più grandi successi della tradizione musicale italiana e del repertorio ormai consolidato del gruppo. Lapresse.it - Il Volo, successo al debutto europeo a Londra Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Domenica sera Ilha incantato il pubblico londinese con la prima data del World Tour che toccherà con un fitto calendario di appuntamenti – molti dei quali già tutti esauriti – le principali capitali europee fino a novembre. Con uno straordinario concerto sold out al Theatre Royal Drury Lane di, una delle location più prestigiose e storiche d’Inghilterra, il trio ha conquistato la ricca platea di fan che tra lunghi applausi e standing ovation ha contribuito a rendere ancora più speciale la serata. Ilsi è esibito sulle note dei brani dell’ultimo album, Ad Astra – il primo di inediti, che riflette l’evoluzione artistica e personale di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble nei loro 15 anni di carriera – e dei più grandi successi della tradizione musicale italiana e del repertorio ormai consolidato del gruppo.

