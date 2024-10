Il piano Transizione 5.0 per usufruire delle agevolazioni è pieno di falle. Le imprese chiedono correttivi (Di martedì 8 ottobre 2024) Transizione 5.0 è partita con il piede sbagliato. Attualmente i progetti che sono caricati sull’apposita piattaforma Gse non raggiungono i 100 milioni a fronte di una dotazione (ricca) comp Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Il piano Transizione 5.0 per usufruire delle agevolazioni è pieno di falle. Le imprese chiedono correttivi Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 8 ottobre 2024)5.0 è partita con il piede sbagliato. Attualmente i progetti che sono caricati sull’apposita piattaforma Gse non raggiungono i 100 milioni a fronte di una dotazione (ricca) comp Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Governo : Calenda - 'piano Transizione 5.0 non funziona - troppa burocrazia' - Nel caso di specie avendo qualche competenza su politiche industriali avevo mandato al Governo una proposta di semplificazione mesi fa. "Come sempre in Italia il problema non sono i soldi ma l'incapacità di gestire l'implementazione dei processi. . Ma sono troppo bravi per accettare suggerimenti ... (Liberoquotidiano.it)

Transizione climatica : pubblicato il piano 2024 - Previsti trasformazione del modello di business, mitigazione dei rischi, pianificazione finanziaria. Autostrade per l’Italia (in foto il cfo Piergiorgio Peluso) ha pubblicato il "Climate Transition Plan 2024" che definisce strategie e azioni per ridurre le emissioni climalteranti e adattare le ... (Quotidiano.net)

Piano Transizione 5.0 : Semplificare l’Accesso agli Incentivi con la Piattaforma GSE. - ] <p>The post Piano Transizione 5. Il Piano Transizione 5. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha attivato una piattaforma online dedicata, accessibile tramite SPID, per richiedere i crediti d’imposta previsti dal piano. 0 mira a supportare le imprese italiane nella transizione verso ... (Mondouomo.it)