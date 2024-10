"Il migliore dei mondi possibili", presentazione del volume di Davide Carrozza (Di martedì 8 ottobre 2024) Riprende la Rassegna di Libri e incontri con gli Autori "PIAZZOLA LEGGE E INCONTRA 2024". L'edizione autunnale inizia giovedì 17 ottobre. Vi aspettiamo in Biblioteca "Centro Culturale A. Mantegna" in Piazza IV Novembre a Piazzola sul Brenta. Il primo volume presentato è "IL migliore DEI mondi Padovaoggi.it - "Il migliore dei mondi possibili", presentazione del volume di Davide Carrozza Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Riprende la Rassegna di Libri e incontri con gli Autori "PIAZZOLA LEGGE E INCONTRA 2024". L'edizione autunnale inizia giovedì 17 ottobre. Vi aspettiamo in Biblioteca "Centro Culturale A. Mantegna" in Piazza IV Novembre a Piazzola sul Brenta. Il primopresentato è "ILDEI

