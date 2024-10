Il Gladiatore 2, nuovo sguardo in anteprima a Pedro Pascal e Denzel Washington nel sequel di Ridley Scott (Di martedì 8 ottobre 2024) L'attesissimo sequel del kolossal vincitore del Premio Oscar sbarcherà nelle sale alla fine del prossimo novembre Il Gladiatore 2 promette di essere un grande spettacolo di intrattenimento agli spettatori grazie al suo cast stellare che lotterà per la supremazia nel cuore di Roma. Le nuove immagini che promuovono l'atteso sequel del film storico svelano le intenzioni di due dei suoi protagonisti, accennando a ciò che faranno i personaggi di Denzel Washington e Pedro Pascal. Le immagini diffuse da Total Film, che nel frattempo ha annunciato la fine della sua pubblicazione cartacea, vedono il Macrinus di Washington con un'aria sospettosa e intrigante, che accresce ulteriormente il mistero del suo personaggio. L'altra immagine mostra il Marcus Acacius di Movieplayer.it - Il Gladiatore 2, nuovo sguardo in anteprima a Pedro Pascal e Denzel Washington nel sequel di Ridley Scott Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L'attesissimodel kolossal vincitore del Premio Oscar sbarcherà nelle sale alla fine del prossimo novembre Il2 promette di essere un grande spettacolo di intrattenimento agli spettatori grazie al suo cast stellare che lotterà per la supremazia nel cuore di Roma. Le nuove immagini che promuovono l'attesodel film storico svelano le intenzioni di due dei suoi protagonisti, accennando a ciò che faranno i personaggi di. Le immagini diffuse da Total Film, che nel frattempo ha annunciato la fine della sua pubblicazione cartacea, vedono il Macrinus dicon un'aria sospettosa e intrigante, che accresce ulteriormente il mistero del suo personaggio. L'altra immagine mostra il Marcus Acacius di

