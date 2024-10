Il Como ringrazia il Napoli e i suoi tifosi per la sportività: "Al ritorno birra offerta per tutti" (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Como ringrazia il Napoli e la sua tifoseria per la sportività dimostrata venerdì scorso in occasione del match di campionato giocato al Maradona e promette di ricambiare al ritorno."Il Como 1907 desidera ringraziare sentitamente il Napoli e i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione di Napolitoday.it - Il Como ringrazia il Napoli e i suoi tifosi per la sportività: "Al ritorno birra offerta per tutti" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ilile la sua tifoseria per ladimostrata venerdì scorso in occasione del match di campionato giocato al Maradona e promette di ricambiare al."Il1907 desiderare sentitamente ile iper la bellissima dimostrazione di

Il Como offrirà una birra a ogni tifoso del Napoli nella partita di ritorno - “Il Como 1907 desidera ringraziare sentitamente il SSC Napoli e i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione di sportività durante e dopo la gara di venerdì sera. L'atmosfera allo stadio Maradona e il supporto di entrambe le tifoserie, sia in campo che fuori, sono stati senza pari. Per... (Quicomo.it)

Il Como offrirà una birra a ogni tifoso del Napoli nella partita di ritorno - “Il Como 1907 desidera ringraziare sentitamente il SSC Napoli e i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione di sportività durante e dopo la gara di venerdì sera. L'atmosfera allo stadio Maradona e il supporto di entrambe le tifoserie, sia in campo che fuori, sono stati senza pari. Per... (Today.it)

Kvara - in Georgia sono preoccupati per il suo piede gonfio dopo Napoli-Como FOTO - Sportall. . ge propone in esclusiva una foto dello stato di salute del Kvaratskhelia prima della partenza per la Polonia e dell’allenamento con la Nazionale”. Nell’ultimo turno “Kvara” si è infortunato sia all’inizio della partita contro “Komos”, al primo minuto, sia verso la fine della partita ... (Ilnapolista.it)