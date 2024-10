I pm De Pasquale e Spadaro condannati a otto mesi per mancato deposito di atti favorevoli alle difese (Di martedì 8 ottobre 2024) I pm della Procura di Milano Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro sono stati condannati dal tribunale di Brescia a otto mesi di reclusione per rifiuto di atti d’ufficio. L’accusa riguarda il mancato deposito di documenti favorevoli alle difese durante il processo Eni/Shell-Nigeria, conclusosi con l’assoluzione di tutti gli imputati. La sentenza è stata emessa dopo circa tre ore di camera di consiglio dal collegio presieduto da Roberto Spanò che ha accolto la richiesta della procura di Brescia rappresentata da Francesco Milanesi, Donato Greco e Francesco Prete. Il tribunale ha concesso le attenuanti generiche ai due magistrati e ha disposto la sospensione condizionale della pena, senza menzione della condanna nel casellario giudiziale. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro quarantacinque giorni. Linkiesta.it - I pm De Pasquale e Spadaro condannati a otto mesi per mancato deposito di atti favorevoli alle difese Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di martedì 8 ottobre 2024) I pm della Procura di Milano Fabio Dee Sergiosono statidal tribunale di Brescia adi reclusione per rifiuto did’ufficio. L’accusa riguarda ildi documentidurante il processo Eni/Shell-Nigeria, conclusosi con l’assoluzione di tutti gli imputati. La sentenza è stata emessa dopo circa tre ore di camera di consiglio dal collegio presieduto da Roberto Spanò che ha accolto la richiesta della procura di Brescia rappresentata da Francesco Milanesi, Donato Greco e Francesco Prete. Il tribunale ha concesso le attenuanti generiche ai due magistrati e ha disposto la sospensione condizionale della pena, senza menzione della condanna nel casellario giudiziale. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro quarantacinque giorni.

Processo Eni-Nigeria - i pm Spadaro e De Pasquale condannati a 8 mesi - Il tribunale ha stabilito che i due pm non hanno presentato prove cruciali nel processo sulla presunta tangente da un miliardo di dollari legata a concessioni petrolifere in Nigeria. I pm non hanno presentato i documenti a difesa di Eni raccolti dal pm Piero Storari Nel dettaglio, i pm sono ... (Lettera43.it)

Caso Eni Nigeria - i pm di Milano De Pasquale e Spadaro condannati a otto mesi - I pm di Milano, Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, sono stati condannati a otto mesi nel processo, svoltosi presso il Tribunale di Brescia, nel quale sono imputati di rifiuto di atti ufficiali. Secondo l'accusa, quegli stessi atti sarebbero stati favorevoli nel processo Eni Shell Nigeria... (Milanotoday.it)

Condannati i pm De Pasquale e Spadaro. “Hanno nascosto delle prove” - I messaggi whatsapp fra Armanna e Matthew Tonlaga, amministratore della società nigeriana Fenog fornitrice di Eni, tra l'11 e il 12 settembre 2019 in cui gli avrebbe suggerito cosa rispondere alla vigilia dell'interrogatorio di quest'ultimo reso con rogatoria internazionale alla pm Laura Pedio. I ... (Iltempo.it)