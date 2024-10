I mondiali giovanili di karate per la prima volta in Italia: a Jesolo duemila atleti da 113 nazioni (Di martedì 8 ottobre 2024) Il più importante appuntamento di karate giovanile al mondo arriva a Jesolo: da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre i campionati mondiali della disciplina, dedicati alle classi d’età U21, juniores e cadetti, ospiteranno 2mila atleti in rappresentanza di 113 nazioni. «Il meglio del panorama Veneziatoday.it - I mondiali giovanili di karate per la prima volta in Italia: a Jesolo duemila atleti da 113 nazioni Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il più importante appuntamento digiovanile al mondo arriva a: da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre i campionatidella disciplina, dedicati alle classi d’età U21, juniores e cadetti, ospiteranno 2milain rappresentanza di 113. «Il meglio del panorama

