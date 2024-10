I calciatori entrano nelle classi per lanciare messaggi agli adolescenti: nasce la 'scuola bianconera" (Di martedì 8 ottobre 2024) Presentato in mattinata il progetto “scuola bianconera” che si articolerà in una serie di incontri che porteranno calciatori, membri dello staff e dirigenti del Club a confrontarsi direttamente con gli studenti delle scuole elementari e medie cittadine. Gli scopi promuovere la pratica sportiva e Cesenatoday.it - I calciatori entrano nelle classi per lanciare messaggi agli adolescenti: nasce la 'scuola bianconera" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Presentato in mattinata il progetto “” che si articolerà in una serie di incontri che porteranno, membri dello staff e dirigenti del Club a confrontarsi direttamente con gli studenti delle scuole elementari e medie cittadine. Gli scopi promuovere la pratica sportiva e

Bayern Monaco, piena fiducia a Musiala: la situazione - Visualizzazioni: 5 Il ventunenne Jamal Musiala, centrocampista del Bayern Monaco e della Germania, é vicino al rinnovo di contratto con il club di Bundesliga. La situazione. Pare che il Bayern Monaco ... (calciostyle.it)

NM LIVE – Carmine Esposito: “Napoli, ci sono tutti i presupposti per fare bene, Lobotka incredibile” - NAPOLI – CARMINE ESPOSITO, ex attaccante dell'Empoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti ... (napolimagazine.com)

Top e Flop 8a Giornata: Padova in fuga, Salvemini fa sognare Cerignola, Baldini rovina l'esordio di Di Carlo - Top e flop dell'8a giornata del campionato di Serie C: Padova in fuga dopo la vittoria nel derby col Vicenza, bene anche Pescara e Catania. Super Salvemini. (sport.virgilio.it)