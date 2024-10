“Grande perdita”. Amici 24, uscita di peso dal cast dopo pochi giorni: “Già una sostituta in studio” (Di martedì 8 ottobre 2024) Negli ultimi anni, Raimondo Todaro è stato uno dei volti più amati del talent show Amici, distinguendosi come insegnante di latino americano e contribuendo con la sua esperienza anche grazie al passato a Ballando con le Stelle. Affiancando colleghi come Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, Todaro è diventato un pilastro del programma. Tuttavia, con Grande sorpresa, in questa edizione Raimondo non fa più parte del corpo docenti, sostituito dalla talentuosa ballerina Deborah Lettieri, che già nelle prime puntate ha dimostrato di saper gestire con carattere le sfide, compresa quella con la temibile Celentano. Oltre a Raimondo, anche la moglie Francesca Tocca, storica ballerina professionista del programma, sembrerebbe aver deciso di lasciare Amici. Tuttivip.it - “Grande perdita”. Amici 24, uscita di peso dal cast dopo pochi giorni: “Già una sostituta in studio” Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Negli ultimi anni, Raimondo Todaro è stato uno dei volti più amati del talent show, distinguendosi come insegnante di latino americano e contribuendo con la sua esperienza anche grazie al passato a Ballando con le Stelle. Affiancando colleghi come Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, Todaro è diventato un pilastro del programma. Tuttavia, consorpresa, in questa edizione Raimondo non fa più parte del corpo docenti, sostituito dalla talentuosa ballerina Deborah Lettieri, che già nelle prime puntate ha dimostrato di saper gestire con carattere le sfide, compresa quella con la temibile Celentano. Oltre a Raimondo, anche la moglie Francesca Tocca, storica ballerina professionista del programma, sembrerebbe aver deciso di lasciare

