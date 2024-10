Femminicidio Gravina, Giuseppe Lacarpia aveva tentato di uccidere il figlio 14 anni fa (Di martedì 8 ottobre 2024) L’omicidio di Maria Arcangela Turturo, avvenuto a Gravina in Puglia, ha sconvolto l’Italia intera. La vittima, una donna di 60 anni, è stata brutalmente uccisa dal marito, Giuseppe Lacarpia, dopo anni di violenze domestiche. Ha dato fuoco all’auto su cui si trovava la moglie e poi, quando la donna ricoperta di ustioni è riuscita a uscire dalla vettura in fiamme, l’ha raggiunta e bloccata per poi ucciderla a mani nude. Leggi anche: Donna morta carbonizzata in auto: interrogato il marito Maria Turturo, prima di morire in ospedale, ha avuto la forza di raccontare alla figlia e alla polizia che il marito aveva deliberatamente tentato di ucciderla, confermando l’intenzione premeditata di Lacarpia. “Mamma era lucida – dice la figlia – perché ha parlato perfettamente con me. Io le ho chiesto: “Cosa è successo?” e lei mi ha risposto: “Mi voleva uccidere, mi voleva uccidere!”. Thesocialpost.it - Femminicidio Gravina, Giuseppe Lacarpia aveva tentato di uccidere il figlio 14 anni fa Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’omicidio di Maria Arcangela Turturo, avvenuto ain Puglia, ha sconvolto l’Italia intera. La vittima, una donna di 60, è stata brutalmente uccisa dal marito,, dopodi violenze domestiche. Ha dato fuoco all’auto su cui si trovava la moglie e poi, quando la donna ricoperta di ustioni è riuscita a uscire dalla vettura in fiamme, l’ha raggiunta e bloccata per poi ucciderla a mani nude. Leggi anche: Donna morta carbonizzata in auto: interrogato il marito Maria Turturo, prima di morire in ospedale, ha avuto la forza di raccontare alla figlia e alla polizia che il maritodeliberatamentedi ucciderla, confermando l’intenzione premeditata di. “Mamma era lucida – dice la figlia – perché ha parlato perfettamente con me. Io le ho chiesto: “Cosa è successo?” e lei mi ha risposto: “Mi voleva, mi voleva!”.

Femminicidio Gravina - Giuseppe Lacarpia arrestato 14 anni fa per aver tentato di uccidere il figlio - Giuseppe Lacarpia, arrestato per l’omicidio della moglie Maria Arcangela Turturo a Gravina in Puglia, era già stato arrestato per un tentativo di accoltellamento del figlio. Continua a leggere . Il rapporto tra i coniugi connotato da numerose aggressioni fisiche e condotte maltrattanti patite ... (Fanpage.it)

Omicidio a Gravina - marito dà fuoco alla moglie in auto e poi la strangola a mani nude - aveva tentato di uccidere il figlio 15 anni fa - Il 65enne Giuseppe Lacarpia, arrestato a Gravina di Puglia, avrebbe dato fuoco alla moglie, la 60enne Maria Arcangela Turturo, in auto per poi strangolarla a mani nude. La donna ricoperta di ustioni sarebbe riuscita ad uscire dal veicolo in fiamme per scappare ma l'uomo l'avrebbe raggiunta e ... (Ilgiornaleditalia.it)

Omicidio a Gravina - marito da fuoco alla moglie in auto e poi la strangola a mani nude - aveva tentato di uccidere il figlio 15 anni fa - . Il 65enne Giuseppe Lacarpia, arrestato a Gravina di Puglia, avrebbe dato fuoco alla moglie, la 60enne Maria Arcangela Turturo, in auto per poi strangolarla a mani nude. La donna ricoperta di ustioni sarebbe riuscita ad uscire dal veicolo in fiamme per scappare ma l'uomo l'avrebbe raggiunta e ... (Ilgiornaleditalia.it)