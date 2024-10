Ex Milan, Devis Vasquez si è preso l'Empoli: da riserva di Maignan a rivelazione della Serie A (Di martedì 8 ottobre 2024) Una delle sorprese di quest`inizio di campionato è senza dubbio l`Empoli di Roberto D`Aversa che solo nell`ultimo turno - all`Olimpico contro Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Una delle sorprese di quest`inizio di campionato è senza dubbio l`di Roberto D`Aversa che solo nell`ultimo turno - all`Olimpico contro

Calciomercato Milan - Devis Vasquez brilla con l’Empoli : che lo vuole a titolo definitivo. Le cifre - Ecco che allora, la formazione allenata da Roberto D’Aversa starebbe pensando di acquistare il portiere a titolo definitivo. Calciomercato Milan, l’ex portiere rossonero Devis Vasquez ha conquistato tutti in casa Empoli: che lo vuole a titolo definitivo. Le cifre Devis Vazquez si è preso l’Empoli ... (Dailymilan.it)

Devis Vasquez pungola il Milan? “Ho scelto Empoli per farmi vedere” - Devis Vasquez, portiere di proprietà del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa di pressentazione con l'Empoli. (Pianetamilan.it)

Empoli - ufficiale l'arrivo di Devis Vasquez dal Milan : i dettagli - L`Empoli si è mosso per la porta: è ufficiale l`arrivo in prestito dal Milan del portiere colombiano classe 1998 Devis Vasquez, arrivato in... (Calciomercato.com)