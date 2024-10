Thesocialpost.it - Enrico Mentana, bufera social dopo lo speciale sulla strage del 7 ottobre: “Basta questo per cambiare canale”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nel giorno del primo anniversario delladel 7, compiuta in Israele dai miliziani di Hamas, in tv vanno in onda innumerevoli specialivicenda. Le testate giornalistiche italiane sono schierate all’unanimità dalla parte degli israeliani, ritenuti esclusivamente vittime della violenza dei palestinesi. Decenni di occupazione dei territori e la mattanza dell’esercito con la stella di Davide a Gaza, a cui ora si è aggiunta quella in Libano, non vengono mai messi in conto. O, almeno, è questa l’accusa che daisi alza contro conduttori e giornalisti come. Ed è proprio il suoa finire nel mirino di violente critiche su X.