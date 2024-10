Tuttivip.it - “È nata”. La famiglia più in vista della televisione italiana festeggia l’arrivo dell’attesa bambina

Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Claudia Ruggeri, nota al pubblico come la “Miss Claudia” del programma Avanti un altro, ha annunciato la nascita del suo primo figlio insieme al marito Marco Bruganelli, fratello minore di Sonia Bruganelli. La lieta notizia è stata condivisa sui social il 7 ottobre, attraverso un post su Instagram, con un messaggio tenero ma che cerca di mantenere una certa discrezione. I due sono sposati dal 2016 e, lo scorso aprile, avevano annunciatodel loro primo bambino. “Sei l’amore di mamma e papà”, ha scritto Claudia accompagnando l’annuncio con una dolce immagine che mostra solo la manina del neonato. Sebbene il nome del bebè non sia stato ancora rivelato, molti ipotizzano che si tratti di una, visto che in passato Claudia aveva condiviso una foto su Instagram in cui teneva una versione rosaGazzetta dello Sport.