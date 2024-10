Liberoquotidiano.it - È in arrivo una svolta al fronte? Kiev rischia di perdere un'altra roccaforte nel Donbass

(Di martedì 8 ottobre 2024) Mentre la perdita di Vuhledar, unadegli Ucraini nelmeridionale,di provocare il crollo di un intero settore del, l'analista militare dell'editoriale "The Times" Mark Galeotti e l'osservatorio "The Institute for Study of War", analizzando le forze in campo e alcune tendenze in Russia e in Ucraina, giungono alla conclusione che anche le risorse russe stanno iniziando a scarseggiare e ipotizzano addirittura un'imminente rovesciamento della situazione in campo.