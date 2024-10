Di nuovo un Maldini in nazionale, prima convocazione azzurra per Daniel: “Che orgoglio” (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per la terza generazione la nazionale italiana avrà in squadra un Maldini. Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare, è alla sua prima convocazione con la maglia azzurra, in occasione della partita di Nations League contro il Belgio."Questa chiamata è arrivata nel momento perfetto, mi sento bene in campo e con L'articolo Di nuovo un Maldini in nazionale, prima convocazione azzurra per Daniel: “Che orgoglio” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per la terza generazione laitaliana avrà in squadra un, figlio di Paolo e nipote di Cesare, è alla suacon la maglia, in occasione della partita di Nations League contro il Belgio."Questa chiamata è arrivata nel momento perfetto, mi sento bene in campo e con L'articolo Diuninper: “Che” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

