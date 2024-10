Ilrestodelcarlino.it - Deficit idrico quasi sanato. L’autunno sembra “serio“

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tratto dal Registro Meteorologico del 1866 30 settembre: Il mese può dirsi molto piovoso, avendo data la somma di mm 258,9, che èdoppia della media ottenuto da 5 anni. Sarà stato un compenso alla grande siccità dei mesi passati. * * * Benvenuto autunno. Il mese di settembre è tornato a fare il suo mestiere, come un novello Caronte ci ha traghettato dall’afa siccitosa dell’estate al brumoso autunno. La prima decade, molto calda, ancora alle prese con l’ultima onda bollente dell’anticiclone africano, con4°C oltre la media, prefigurava una prosecuzione estiva come spesso è accaduto in questi ultimi anni, ma già sul finire della decade i primi rovesci accompagnati dal ritorno delle forti raffiche di Libeccio annunciavano il cambio di rotta.