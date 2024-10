"Debiti e stadi, i nostri club sono a rischio" (Di martedì 8 ottobre 2024) "Un piano Marshall per gli stadi, che vanno trattati come strutture di rilevanza nazionale", invoca il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. "Dobbiamo abbattere l’indebitamento e aumentare la patrimonializzazione dei club", è la ricetta del presidente della Figc Gabriele Gravina. Mauro Balata, dal suo osservatorio di presidente della Lega Serie B, guarda con sospetto al proliferare "delle grandi competizioni europee e mondiali" puntando alla difesa di quel ‘made in Italy’ che anche il presidente di Lega Pro Matteo Marani, appena riconfermato nel suo incarico, difende a spada tratta sposando il ‘Salary Cap’. Mentre il numero uno del Coni Giovanni Malagò suona quello che lui stesso definisce un disco rotto: "Senza i grandi eventi in Italia non si fanno le infrastrutture". Sport.quotidiano.net - "Debiti e stadi, i nostri club sono a rischio" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) "Un piano Marshall per gli, che vanno trattati come strutture di rilevanza nazionale", invoca il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. "Dobbiamo abbattere l’indebitamento e aumentare la patrimonializzazione dei", è la ricetta del presidente della Figc Gabriele Gravina. Mauro Balata, dal suo osservatorio di presidente della Lega Serie B, guarda con sospetto al proliferare "delle grandi competizioni europee e mondiali" puntando alla difesa di quel ‘made in Italy’ che anche il presidente di Lega Pro Matteo Marani, appena riconfermato nel suo incarico, difende a spada tratta sposando il ‘Salary Cap’. Mentre il numero uno del Coni Giovanni Malagò suona quello che lui stesso definisce un disco rotto: "Senza i grandi eventi in Italia non si fanno le infrastrutture".

