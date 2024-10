Corteo pro Palestina a Roma, operatore tv ferito alla testa da una bottiglia (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ancora un Corteo a Roma per la Palestina. Un operatore tv è stato ferito alla testa da una bottiglia che un manifestante dei collettivi gli ha tirato all'interno della stazione della metropolitana Eur Fermi. I manifestanti – dopo aver raggiunto Largo Pella, poco lontano dal palazzo della Nuvola dove è in corso l'evento L'articolo Corteo pro Palestina a Roma, operatore tv ferito alla testa da una bottiglia proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ancora unper la. Untv è statoda unache un manifestante dei collettivi gli ha tirato all'interno della stazione della metropolitana Eur Fermi. I manifestanti – dopo aver raggiunto Largo Pella, poco lontano dal palazzo della Nuvola dove è in corso l'evento L'articoloprotvda unaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

