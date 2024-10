Corte costituzionale, scheda bianca per il centrodestra (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella seduta odierna l'indicazione del centrodestra, a quanto confermano fonti di diversi partiti di maggioranza, è di votare scheda bianca sul giudice costituzionale. "Le opposizioni decidono di trasformare perfino l'elezione dei giudici costituzionali in terreno di propaganda politica. Hanno deciso di disertare l'Aula nonostante l'esigenza di sostituire dopo 10 mesi un giudice della Consulta. La maggioranza decide nonostante loro di continuare a rispettare le istituzioni e oggi vota scheda bianca", affermano i capigruppo di Camera e Senato del centrodestra. Quotidiano.net - Corte costituzionale, scheda bianca per il centrodestra Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella seduta odierna l'indicazione del, a quanto confermano fonti di diversi partiti di maggioranza, è di votaresul giudice. "Le opposizioni decidono di trasformare perfino l'elezione dei giudici costituzionali in terreno di propaganda politica. Hanno deciso di disertare l'Aula nonostante l'esigenza di sostituire dopo 10 mesi un giudice della Consulta. La maggioranza decide nonostante loro di continuare a rispettare le istituzioni e oggi vota", affermano i capigruppo di Camera e Senato del

