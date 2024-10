"Contro Hezbollah e Hamas una 'guerra della rinascita'": l'appello di Netanyahu (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel corso di una riunione di sicurezza il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiesto che l'operazione Contro Hezbollah e Hamas venga chiamata 'guerra della rinascita'. Le parole del premier israeliano sono state riprese e diffuse in un video rilasciato dal suo ufficio per commemorare il primo anniversario dei massacri del 7 ottobre, Netanyahu ha affermato: "Questa è la nostra guerra di esistenza, la 'guerra della rinascita' e così vorrei che venga ufficialmente chiamata". Liberoquotidiano.it - "Contro Hezbollah e Hamas una 'guerra della rinascita'": l'appello di Netanyahu Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel corso di una riunione di sicurezza il primo ministro israeliano, Benjamin, ha chiesto che l'operazionevenga chiamata ''. Le parole del premier israeliano sono state riprese e diffuse in un video rilasciato dal suo ufficio per commemorare il primo anniversario dei massacri del 7 ottobre,ha affermato: "Questa è la nostradi esistenza, la '' e così vorrei che venga ufficialmente chiamata".

Hezbollah. nuovi attacchi contro Israele. Usa a Netanyahu : “Non colpite l'aeroporto di Beirut” - Ultime notizie in diretta epa11648314 Smoke rises as a result of an Israeli airstrike at Dahieh Hadath area in the southern suburb of Beirut, Lebanon, late 07 October 2024. Roma, 8 ottobre 2024 – Nuovi attacchi Hezbollah contro postazioni militari nel nord di Israele: intercettati dall’Idf ... (Quotidiano.net)

Guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah - le ultime notizie | DIRETTA - Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, martedì 8 ottobre Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 8 ottobre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente. ... (Tpi.it)

Hezbollah : razzi contro 007 di Tel Aviv - Alcuni razzi sono stati intercettati dalle difese aeree, altri sono caduti in zove desertiche. Il gruppo sciita libanese, finanziato d all'Iran,ha detto di aver sparato "una salva di razzi alla base di Glilot dell'unitĂ di intelligence militare 8200 alla periferia di Tel Aviv". Intanto l'IDF ha ... (Televideo.rai.it)